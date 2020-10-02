Hizan'da Kovid-19 denetimi yapıldı
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Hizan'da Kovid-19 denetimi yapıldı

02.10.2020 09:55 | Son Güncelleme: 02.10.2020 09:58
Hizan'da Kovid-19 denetimi yapıldı

Bitlis'in Hizan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Bitlis'in Hizan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

İçişleri Bakanlığının "Koronavirüs Denetimleri" genelgesi kapsamında Hizan'da iş yerleri, market, alışveriş alanları, fırın, lokanta ve kafeler denetimdi.

Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Abdulkadir Yağar ziyaretlerinde vatandaşlara Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında kurallara uyulması gerektiğini hatırlattı.

Çarşı merkezinde esnafla sohbet eden Kaymakam Yelek, kurallara uymayan vatandaşlara idari para cezası uygulanacağını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhan Eren İnan

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