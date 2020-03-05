Hizan'da koronavirüsle ilgili bilgilendirme semineri
Bitlis'in Hizan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili bilgilendirme semineri düzenlendi.
Bitlis'in Hizan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili bilgilendirme semineri düzenlendi.
İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Kültür Merkezinde gerçekleştirilen programda konuşan Sağlık Müdürü Dr. Doğukan Çelik, koronavirüsle ilgili tüm önlemlerin alındığını söyledi.
Vatandaşların salgından korunması için zaman zaman bilgilendirme çalışmaları yaptıklarını anlatan Çelik, koronavirüsle mücadele acil eylem planının detaylarını paylaştı.
Programa, jandarma personeli, polis ekipleri ve sağlık çalışanları katıldı.
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Kaynak: AA