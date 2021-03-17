Hizan'da korona virüs denetimi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Hizan'da korona virüs denetimi

17.03.2021 12:04 | Son Güncelleme: 17.03.2021 12:08
Hizan'da korona virüs denetimi

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan ilçesinde salgınla mücadele kapsamında mevcut risk durumunun korunması ve gevşemelerin önüne geçilmesi maksadıyla denetimler artırıldı.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan ilçesinde salgınla mücadele kapsamında mevcut risk durumunun korunması ve gevşemelerin önüne geçilmesi maksadıyla denetimler artırıldı.

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği "Dinamik Denetim Modeli Faaliyetleri" konulu genelge kapsamında Kaymakam Muhammed İkbal Yelek'in talimatları doğrultusunda kurum amirleri, polis ve zabıta ekipleri iş yerlerini denetleyerek, uyulması gereken kuralları hatırlattı. - BİTLİS

Hizan'da korona virüs denetimi
Hizan'da korona virüs denetimi
Hizan'da korona virüs denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Pervin Buldan Mehmet Akif Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Pelin Öztekin Ayşegül Çınar Ezgi Eyüboğlu İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Caner Erkin Cüneyt Çakır Bülent Uygun Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hizan'da korona virüs denetimi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 12:08:34. #1.14#
title