Hizan'da korona virüs denetimi
17.03.2021 12:04 | Son Güncelleme: 17.03.2021 12:08
BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan ilçesinde salgınla mücadele kapsamında mevcut risk durumunun korunması ve gevşemelerin önüne geçilmesi maksadıyla denetimler artırıldı.
BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan ilçesinde salgınla mücadele kapsamında mevcut risk durumunun korunması ve gevşemelerin önüne geçilmesi maksadıyla denetimler artırıldı.
İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği "Dinamik Denetim Modeli Faaliyetleri" konulu genelge kapsamında Kaymakam Muhammed İkbal Yelek'in talimatları doğrultusunda kurum amirleri, polis ve zabıta ekipleri iş yerlerini denetleyerek, uyulması gereken kuralları hatırlattı. - BİTLİS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı