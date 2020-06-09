Hizan'da KHGB'ye üye seçimi
Bitlis'in Hizan ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği (KHGB) için üye seçimi yapıldı.
09.06.2020 18:55 | Son Güncelleme: 09.06.2020 19:32
Bitlis'in Hizan ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği (KHGB) için üye seçimi yapıldı.
Hizan Kültür Merkezinde, Kaymakam Mustafa Köleoğlu başkanlığında gizli oy kullanılarak gerçekleştirilen seçimde, İl Genel Meclis üyeleri Hikmet Okur ve Şirin Korkmaz, Akbıyık köyü muhtarı Mehmet Cemal Korkmaz ve Akçevre köyü muhtarı Hasan Yılgın birlik üyeliğine seçildi.
Kaymakam Köleoğlu, birliğe üye seçilenlere başarı dileğinde bulundu.
Kaynak: AA