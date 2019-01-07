Hizan'da "Kardan Cami" Yaptılar

Bitlis'in Hizan ilçesinde esnafın yolda biriken karlardan yaptığı cami vatandaşların ilgisini çekti.

İlçe merkezinde kar yağışının ardından başlayan güneşli havayı fırsat bilen esnaf, karı eğlenceye dönüştürdü.

Caddede biriken karları temizleyen esnaf, kar kütlesinden "kardan cami" yaparak süsledi. Borulardan minare yapılan, çiçeklerle süslenen "kardan cami"ye yoldan geçen vatandaşlar da ilgi gösterdi.

Orhan Üste, kardan adam yerine farklı bir şey yapmak istediğini belirterek, "Kardan dolayı işlerimizde durgunluk vardı. Biz de can sıkıntısını gidermek için böyle bir şey yapmak istedik. Herkes kardan adam yapıyor. Bu sefer cami yapalım dedik. Güzel oldu. Vatandaşlar da ilgi gösteriyor." dedi.

Kaynak: AA