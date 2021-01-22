Hizan'da kar nedeniyle mahsur kalan 5 hastanın imdadına ekipler yetişti
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Hizan'da kar nedeniyle mahsur kalan 5 hastanın imdadına ekipler yetişti

22.01.2021 12:25 | Son Güncelleme: 22.01.2021 12:29
Hizan'da kar nedeniyle mahsur kalan 5 hastanın imdadına ekipler yetişti

Bitlis'in Hizan ilçesinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köylerde rahatsızlanan 5 hasta, ekiplerce hastaneye ulaştırıldı.

Bitlis'in Hizan ilçesinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köylerde rahatsızlanan 5 hasta, ekiplerce hastaneye ulaştırıldı.

Karla mücadele ve 112 Acil Sağlık ekipleri, Yukarıayvacık, Tutumlu, Ağılözü, Koçyiğit ve Yaylacık köylerinde aralarında hamile kadının da bulunduğu 5 hasta için seferber oldu.

Hasta yakınları, 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye sevk edilen İlçe Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, karla kaplı yolları aşarak köylere ulaştı.

Ekiplerin açtığı yolda ilerleyen sağlık ekipleri, hastaları ilk müdahalenin ardından hastaneye ulaştırabildi.

Hizan Soğuksu Şantiye Şefi Osman Gönder, yaptığı açıklamada, "5 köyümüzdeki hasta vatandaşlarımıza ulaşabilmek için yolları açtık ve sağlık ekipleri köye ulaştı. Tüm köy yollarımızı açarak vatandaşlarımızın ulaşımlarının aksamaması için gece gündüz demeden çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhan Eren İnan

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