Hizan'da kamu çalışanlarına "afet farkındalık" eğitimi verildi
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Hizan'da kamu çalışanlarına "afet farkındalık" eğitimi verildi

Hizan'da kamu çalışanlarına 'afet farkındalık' eğitimi verildi
Anadolu Ajansı / İlhan Eren İnan - Haberler | Güncel

Bitlis'in Hizan ilçesinde Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğünce, kamu çalışanlarına yönelik "afet farkındalık" eğitimi verildi.

Bitlis'in Hizan ilçesinde Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğünce, kamu çalışanlarına yönelik "afet farkındalık" eğitimi verildi.

AFAD İl Müdürü Erdal Tunçtan, öğretmenevi toplantı salonunda düzenlenen programda katılımcıları, bölgede yaşanabilecek afetlerle ilgili bilgilendirdi.

Yapısal olmayan riskleri azaltmak, tehlike avı, afet bilinci, afet hazırlıklarındaki toplumsal güç birliği konularında bilgiler veren Tunçtan, aile afet planının içeriği ve önemi, afet ve acil durum çantası hazırlanması, acil durum bilgi kartları ve acil telefonların nasıl aranması gerektiği konularında sunum yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhan Eren İnan

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