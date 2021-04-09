Hizan'da kadına yönelik şiddetle mücadelede toplantısı yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hizan'da kadına yönelik şiddetle mücadelede toplantısı yapıldı

Anadolu Ajansı / İlhan Eren İnan - Haberler | Güncel
Hizan'da kadına yönelik şiddetle mücadelede toplantısı yapıldı

Hizan ilçesinde "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Hizan ilçesinde "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Kaymakam Muhammed İkbal Yelek başkanlığında gerçekleşen toplantıda, kadına yönelik şiddet konusunda kurumlararasında koordinasyon ve işbirliğinin güçlendirilmesi ve bu doğrultuda alınacak tedbirler değerlendirildi.

Toplantıda konuşan Yelek, kadınlara yönelik şiddet olaylarının herkesi derinden üzdüğünü söyledi.

Evrensel bir sorun olan kadına yönelik şiddete karşı çok yönlü bir yaklaşım gerektiğini belirten Yelek, şiddetle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhan Eren İnan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Meral Akşener Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Ahmet Davutoğlu
Magazin Hazal Kaya Ajda Pekkan Oğuzhan Koç Demet Akalın
Spor Fatih Terim Hakan Kutlu Şenol Güneş Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Hizan'da kadına yönelik şiddetle mücadelede toplantısı yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 13:32:05. #1.14#
title