Hizan'da 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı' yapıldı - Haberler
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Hizan'da 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı' yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Hizan'da 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı' yapıldı

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek başkanlığında 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı' yapıldı.

BİTLİS (İHA) - BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek başkanlığında 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı' yapıldı.

Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Kaymakam Yelek, koordinasyon toplantısının kadına yönelik şiddet konusunda kurumlar arasında koordinasyon ve işbirliğinin güçlendirilmesi, ayrıca üretilen çözüm önerilerinin değerlendirilmesi amacıyla yapıldığını söyledi. Ülkemizde, kadına yönelik şiddetle mücadelede çalışmaların her geçen gün daha da artığını belirten Kaymakam Yelek, "Ülkemizde kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında önemli kararlar alınmaktadır. Bizler de ilçemizdeki çalışmaları bu eylem planı doğrultusunda kararlılıkla yürütüyoruz. Ümit ediyoruz ki millet olarak hiçbir şekilde onaylamadığımız, geleneklerimizle asla bağdaşmayan kadına şiddet hadiseleri ülkemizde ve dünyada meydana gelmez" şeklinde konuştu.

Toplantı, yapılan sunumların ardından kadına yönelik şiddet hususunda ilçede yürütülen çalışmaların görüşülüp değerlendirilmesi ile sona erdi. - BİTLİS

Hizan'da 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı' yapıldı

Hizan'da 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı' yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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