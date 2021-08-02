Hizan'da 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı' yapıldı
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Hizan'da 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı' yapıldı

Hizan'da 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı' yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan ilçesinde 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı' yapıldı.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan ilçesinde 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı' yapıldı.

Kaymakamlık toplantı salonunda Kaymakam Muhammed İkbal Yelek başkanlığında yapılan toplantıya kurum amirleri katıldı. Kadına yönelik şiddetin tüm dünyada ve ülkemizde çözümlenmesi gereken en önemli sorunların başında geldiğini söyleyen Kaymakam Yelek, "Bu şiddet eyleminin, mağdura yakın bir kişi tarafından işlenmesi, tekrar etmesi, hatta süreklilik içermesi ve kadın üzerinde ağır duygusal ve fiziksel etkilerinin olmasına rağmen çoğu zaman dışa aksettirilmek istenmemesi gibi birçok nedenden dolayı diğer şiddet türlerinden farklılık arz etmektedir. Şiddete maruz kalan veya kalabilecek kadınlarımızın korunması ve kollanması için çalışmalarımızı aralıksız sürdürmekteyiz" dedi.

Toplantı, yapılan sunumların ardından kadına yönelik şiddet hususunda ilçede yürütülen çalışmaların görüşülüp değerlendirilmesi ile sona erdi. - BİTLİS

Hizan'da 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı' yapıldı
Hizan'da 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı' yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Hizan'da 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı' yapıldı - Haberler
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