Hizan'da İlköğretim Haftası törenle kutlandı
AA / İlhan Eren İnan - Haberler | Güncel
Bitlis'in Hizan ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.
Bitlis'in Hizan ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.
Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törende İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemalettin Güngör, Atatürk büstüne çelenk sundu.
Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.
Daha sonra Şehit Öğretmen Abdurrahman Nafiz Özbağrıaçık İlkokulu'nda devam eden programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.
Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, öğrencilere yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.
Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu.
AA / İlhan Eren İnan - Son Dakika Haberleri