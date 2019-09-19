Hizan'da "İlköğretim Haftası" kutlandı
Bitlis'in Hizan ilçesinde "İlköğretim Haftası" törenle kutlandı.
Bitlis'in Hizan ilçesinde "İlköğretim Haftası" törenle kutlandı.
Hizan Şehit Öğretmen Abdurrahman Nafiz Özbağrıaçık İlköğretim Okulu'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Öğrencilerin şiir okunmasıyla devam eden tören, gösterilerle son buldu.
Törene İlçe Kaymakamı Mustafa Köleoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemalettin Güngör, AK Parti İlçe Başkanı Ebubekir Çakmak, kurum amirleri ve veliler katıldı.