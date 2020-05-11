Hizan'da ihtiyaç sahibi ailelere iftarlık dağıtılıyor

Hizan Kaymakamlığı ve Türk Kızılayı Hizan Temsilciliğinin işbirliği ile kentteki ihtiyaç sahibi ailelere iftarlık yardımı yapılıyor.

Hizan Kaymakamlığı ve Türk Kızılayı Hizan Temsilciliğinin işbirliği ile kentteki ihtiyaç sahibi ailelere iftarlık yardımı yapılıyor.

Kaymakam Mustafa Köleoğlu, yemeklerin hazırlandığı Merkez Yatılı İlköğretim Bölge Okulu'nun (YİBO) mutfağında incelemelerde bulundu.

Köleoğlu, burada yaptığı konuşmada, ramazanın manevi atmosferini idrak ettikleri bugünlerde ayrıca koronavirüsle de etkin bir mücadele yürütüldüğünü söyledi.

Bu yüzden vatandaşların geleneksel iftar çadırları ve toplu iftar programlarından mahrum kaldığını belirten Köleoğlu, "Özellikle evinde tek başına yaşayan, yemek yapmaya gücü yetmeyen, salgından dolayı da kapalı olan restoranlardan faydalanamayan yaşlılarımız mağdur oluyor. Bu mağduriyeti gidermek adına başlattığımız bu çalışmaya destek olan Türk Kızılayı'na teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA