Hizan'da hayırsever işadamından ihtiyaç sahiplerine yardım
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Hizan'da hayırsever işadamından ihtiyaç sahiplerine yardım

Hizan'da hayırsever işadamından ihtiyaç sahiplerine yardım
Anadolu Ajansı / İlhan Eren İnan - Haberler | Güncel

Bitlis'in Hizan ilçesinde hayırsever işadamı Yaşar İzsiz tarafından ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapıldı.

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Bitlis'in Hizan ilçesinde hayırsever işadamı Yaşar İzsiz tarafından ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapıldı.

İzsiz, yaptığı açıklamada, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi aileleri yalnız bırakmadıklarını söyledi.

İçinde gıda malzemeleri olan koliler hazırladıklarını anlatan İzsiz, "İstanbul'da yaşıyor olmamız Hizan'dan uzak olduğumuz anlamına gelmiyor. Bu yıl iftar çadırı yerine ihtiyaç sahibi ailelere erzak kolisi dağıtmayı düşündük. Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yalnız olmadıklarını hissettirmek istedik. Elimizden geldiği kadar elimizi ihtiyaç sahibi ailelere uzatmaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhan Eren İnan

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