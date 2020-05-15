Hizan'da Gençlik Haftası
Bitlis'in Hizan ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası düzenlenen anma töreniyle başladı.
15.05.2020 21:54 | Son Güncelleme: 15.05.2020 21:54
Bitlis'in Hizan ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası düzenlenen anma töreniyle başladı.
Gençlik Haftası dolayısıyla Hükümet Konağı Bahçesinde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Hizan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ayhan Ekinci, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Törene katılanlar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye dikkat gösterdi.
Kaynak: AA