Hizan'da değişik branşlarda 61 kurs açıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hizan'da değişik branşlarda 61 kurs açıldı

14.10.2020 20:01 | Son Güncelleme: 14.10.2020 20:04
Hizan'da değişik branşlarda 61 kurs açıldı

Bitlis'in Hizan ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce değişik branşlarda 61 kurs açıldı.

Bitlis'in Hizan ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce değişik branşlarda 61 kurs açıldı.

Merkez Müdürü Ercan Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, açtıkları kurslarla gençlerin iş sahibi olmasını sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinin, gerek eğitimin tabana yayılması gerekse insanların becerilerinin artırılması konusunda önemli görevler üstlendiğini belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"İlçede yeni eğitim-öğretim yılında pandemi sürecinde 33'ü tamamlanmış, 28'i de aktif olmak üzere toplamda 61 kurs açtık. Yıl içerisinde lise mezunlarına yönelik YKS kursu açtık. 45 öğrencimiz bu kurslara devam ediyor. Ayrıca ilçemizde tekstil atölyesine İŞ-KUR destekli kurs açarak gençlerimize istihdam sağladık. Bu kursların açılmasında desteklerini esirgemeyen İlçe Kaymakamımız Muhammed İkbal Yelek ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Cemalettin Güngör'e teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhan Eren İnan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Hulusi Akar Donald Trump Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Yasmin Erbil Caner Cindoruk Yasemin Özilhan
Spor Erol Bulut Şenol Güneş Mbaye Diagne Josef De Souza Emre Belözoğlu
Daha Fazla Ekim Apple Kadir Şeker Engin Yıldırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hizan'da değişik branşlarda 61 kurs açıldı - Bitlis
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.10.2020 20:06:49. #1.14#
title