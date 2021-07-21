Hizan'da bayramlaşma töreni
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Hizan'da bayramlaşma töreni

Hizan'da bayramlaşma töreni
Anadolu Ajansı / İlhan Eren İnan - Haberler | Güncel

Bitlis'in Hizan ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Bitlis'in Hizan ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyularak Hizan Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen törende Kaymakam Muhammed İkbal Yelek, kurum amirleri, muhtarlar ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Salgının sona ermediğini belirten Yelek, törene katılanlara tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Son günlerde vaka sayılarında artış başladığını bildiren Yelek, "Maske, mesafe ve hijyen konularına mutlaka uyalım. Sonbaharda yüksek vaka sayılarıyla karşı karşıya kalmamak için vatandaşlarımızdan temastan kaçınmalarını, kalabalığa karışmamalarını, bayramlaşmaları mümkün oldukça açık havalarda yapmalarını rica ediyorum." dedi.

Kaymakam Yelek, törene katılan 15 Temmuz gazisi Abdullah Ergül ve Bedri Azbay'a plaket takdim etti.

Törene, Belediye Başkanı Cezail Aktaş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Abdulkadir Yağar, Emniyet Amiri Vekili Yasin Yılmaz, kurum amirleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Hizan'da bayramlaşma töreni
Hizan'da bayramlaşma töreni
Hizan'da bayramlaşma töreni
Hizan'da bayramlaşma töreni

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhan Eren İnan

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