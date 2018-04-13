Hizan'da "Annem Varsa Ben de Varım" Projesi

Hizan ilçesinde, Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde hazırlanan "Annem Varsa Ben de Varım" projesinin tanıtım toplantısı yapıldı.

Kültür merkezinde gerçekleştirilen toplantıda konuşan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ayhan Ekinci, projenin amacının ülkenin okuma oranını artırmak ve vatandaşların bilgi hazinesini genişletmek olduğunu söyledi.

Çalışmanın özellikle ilkokul öğrencilerine yönelik olduğunu aktaran Ekinci, çocuklara küçük yaşlardan itibaren kitap okuma alışkanlığı kazandırıldığında ilerleyen zamanlarda daha aydın bir kitle oluşacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yüzden öncelikli olarak ilkokul üçüncü ve dördüncü sınıflarımızı aldık. Akabinde altıncı ve yedinci daha sonra liselerimizdeki dokuzuncu ve onuncu sınıflarımızı da buna dahil ederek inşallah gelecekte 2023 ve 2071'lere daha iyi eğitim görmüş, okuma oranı oldukça yüksek bir toplum oluşturmuş olacağız."

Toplantıya, İlçe Milli Eğitim Şube müdürleri, okul idarecileri ve öğretmenler de katıldı.