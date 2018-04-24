Hizan'da AK Parti İstişare Toplantısı

AK Parti Hizan İlçe Başkanlığı tarafından "istişare ve değerlendirme" toplantısı düzenlendi.

Hizan Kültür Merkezi konferans salonunda düzenlenen toplantıya, muhtar, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, 24 Haziran'da cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi yapılacağını söyledi.

Aksoy, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması üzerine 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Alınan kararın lider ülke Türkiye'nin hızlı büyümesi ve gelişmesi açısından son derece önemlidir." dedi.

AK Parti İl Başkanı Nesrullah Tanglay ise 24 Haziran da yapılacak seçimlerin hayırlı uğurlu olmasını temenni ederek, "AK Parti kadroları olarak bizler seçime hazırız. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde her gün seçim varmış gibi çalışan teşkilatlarımız, 24 Haziran akşamı bu başarıyı yeniden taçlandıracak." dedi.

Hizan AK Parti İlçe Başkanı Ebubekir Çakmak da "Erken seçim ile ülkede her şeyin daha güzel olacağına ve yeni Türkiye yolunda gereken adım atılacağına inanıyoruz. Bu millet zaten kararını 16 Nisan 2017'de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı seçerek çoktan verdi. O yüzden erken seçim kararı alınması gereken bir karardı ve çok güzel oldu." diye konuştu.