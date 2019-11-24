Hizan'da 24 Kasım Öğretmenler Günü Etkinliği
Haberler » Güncel » Hizan'da 24 Kasım Öğretmenler Günü Etkinliği - Haber

Hizan'da 24 Kasım Öğretmenler Günü Etkinliği

Bitlis'in Hizan ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

24.11.2019 22:17 | Son Güncelleme: 24.11.2019 22:23
Hizan'da 24 Kasım Öğretmenler Günü Etkinliği

'in ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla program düzenlendi.


Hizan Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen programda açılış konuşmasını yapan Kaymakam Mustafa Köleoğlu, öğretmenliğin ne kadar kutsal bir meslek olduğuna değindi. Programda öğretmenler tarafından müzik ziyafeti verildi. Ardından adaylığı kaldırılan öğretmenler yemin ettiler ve ilçede gerçekleştirilen çeşitli müsabakalarda dereceye giren öğretmenler ve idarecilere ödülleri verildi. - BİTLİS

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et