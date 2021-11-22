Hizan'da 22 bin meyve fidanı dağıtıldı - Haberler
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Hizan'da 22 bin meyve fidanı dağıtıldı

AA / İlhan Eren İnan - Haberler | Güncel
Hizan'da 22 bin meyve fidanı dağıtıldı

Bitlis'in Hizan ilçesinde, "1 Milyon Meyve Fidanı Toprakla Buluşuyor" projesi kapsamında 22 bin meyve fidanı dağıtıldı.

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Hizan ilçesinde, "1 Milyon Meyve Fidanı Toprakla Buluşuyor" projesi kapsamında 22 bin meyve fidanı dağıtıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen etkinlikte konuşan Kaymakam Muhammed İkbal Yelek, proje yürütücüsü Eren ailesi ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Yelek, doğaya hem yeni fidanlar kazandırmak hem de kentin ekonomisine katkı sağlamak amacıyla dağıtılan fidanların doğaya nefes olmasını diledi.

Konuşmanın ardından kente gönderilen 22 bin meyve fidanı vatandaşlara dağıtıldı.

Hizan'da 22 bin meyve fidanı dağıtıldı

Hizan'da 22 bin meyve fidanı dağıtıldı

Hizan'da 22 bin meyve fidanı dağıtıldı

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AA / İlhan Eren İnan - Son Dakika Haberleri

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