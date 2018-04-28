Hizan'da 200 Öğrenci Aynı Anda Resim Çizdi

Hizan'da "Haydi gel sen de hayalindeki resmi yap" projesi kapsamında 200 öğrenci aynı anda resim çizdi.

Van Yüzüncüyıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü tarafından ilçedeki kapalı spor salonunda düzenlenen ve renkli görüntülere sahne olan etkinlikte öğrenciler kara kalem ve pastel boya çalışması yaptı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Necdet İnan, güzel bir etkinliğe ev sahibi yaptıklarını ifade ederek, etkinlikle öğrencilerin yeteneklerini ortaya çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Etkinlikte çok güzel eserlerin yapıldığını anlatan İnan, etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.

Etkinliğe, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Bülent Hamitoğlu, kurum çalışanları,vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.