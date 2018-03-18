Hizan'da '18 Mart Şehitleri Anma Günü'
Bitlis’in Hizan ilçesinde, ‘18 Mart Şehitleri Anma Günü’ dolayısıyla anma töreni düzenlendi.
Bitlis'in Hizan ilçesinde, '18 Mart Şehitleri Anma Günü' dolayısıyla anma töreni düzenlendi.
Hükümet Konağı bahçesinde Atatürk büstüne çelenk bırakılması, saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından şiirler okundu.
Programa, Hizan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Bülent Hamitoğlu, İlçe Jandarma Tabur Komutanı Binbaşı Ümit Duyu ve kurum amirleri katıldı. - BİTLİS