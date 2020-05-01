Hizan'da 150 aileye gıda kolisi dağıtıldı
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Hizan'da 150 aileye gıda kolisi dağıtıldı

Hizan'da 150 aileye gıda kolisi dağıtıldı
01.05.2020 18:04 | Son Güncelleme: 01.05.2020 18:04

Bitlis'in Hizan ilçesinde 150 ihtiyaç sahibi aileye gıda kolisi dağıltıldı.

Bitlis'in Hizan ilçesinde 150 ihtiyaç sahibi aileye gıda kolisi dağıltıldı.

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından gönderilen yardım kolileri müftülük ekiplerince tespit edilen ailelere teslim edildi.

İlçe Müftüsü Murat Demir, yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle zor günler yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için çalıştıklarını söyledi.

Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşları sevindirmek ve mutlu etmek için çaba harcadıklarını anlatan Demir, "Bağışlarımızla, alış veriş kartlarımızla, gıda koli yardımlarımızla ve hayırsever insanlarımızın desteğiyle muhtaç kardeşlerimize yardımcı oluyoruz. Vatandaşlarımızın yanlarındayız ve yanlarında olmaya devam edeceğiz. Allah bu hayır işlerine zemin hazırlayan devlet büyüklerimizden razı olsun." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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