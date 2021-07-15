Hizan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği
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Hizan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği

Hizan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği
Anadolu Ajansı / İlhan Eren İnan - Haberler | Yaşam

Bitlis'in Hizan ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Bitlis'in Hizan ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Cumhuriyet İlkokulu bahçesinde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda şehitler için dualar edildi, Kuran-ı Kerim okundu.

Programda konuşan Kaymakam Muhammed İkbal Yelek, 15 Temmuz'un memleketin direniş günü olduğunu söyledi.

Kaymakam Yelek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi ve Türk milletinin iradesi hain terör örgütüne en güzel dersi vermiştir. Terörün her türlüsü ve her yapısı Türk milletinin iradesi ile hiçbir zaman, hiçbir noktada, hiçbir yerde başarı sağlayamayacaktır." dedi.

Programa, Belediye Başkanı Cezail Aktaş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Abdulkadir Yağar, İlçe Jandarma Tabur Komutanı Binbaşı Muharrem Volkan Karalı, Cumhuriyet Başsavcısı Elif Erbay Mahmutoğlu, İlçe Emniyet Amiri Vekili Yasin Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Bedirhan Ekinci, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Bitlis Şubesi Başkanı Yusuf Özdemir, Anadolu Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Başkanı Methi Özdemir ve vatandaşlar katıldı.

Hizan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği
Hizan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği
Hizan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği
Hizan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği
Hizan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği
Hizan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhan Eren İnan

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