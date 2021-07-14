Hizan'da 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri için 120 hatim indirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hizan'da 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri için 120 hatim indirildi

Hizan'da 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri için 120 hatim indirildi
Anadolu Ajansı / İlhan Eren İnan - Haberler | Güncel

Bitlis'in Hizan ilçesinde "15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında 251 şehit için 120 hatim indirildi.

Bitlis'in Hizan ilçesinde "15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında 251 şehit için 120 hatim indirildi.

İlçe Müftüğünce Bediüzzaman Ulu Cami'de düzenlenen program Kur'an-ı Kerim hatim tilaveti ile başladı.

Daha sonra İlçe Müftüvekili Abdulalim Akgül, şehitler için okunan 120 hatmin duasını yaptı.

Ardından Gayda mezarlığındaki şehitliği ziyaret eden Akgül ve beraberindekiler şehitler için dua etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhan Eren İnan

Haftalık verilere göre Siirt, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.
Haftalık verilere göre Siirt, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.
16 yaşındaki Aysel'i hayattan koparan kazada korkunç gerçek: Sürücü, kaza anında canlı yayın yapıyordu
16 yaşındaki Aysel'i hayattan koparan kazada korkunç gerçek: Sürücü, kaza anında canlı yayın yapıyordu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Şevval Sam Sertab Erener Zeynep Bastık Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Salih Uçan Metin Oktay Volkan Demirel Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hizan'da 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri için 120 hatim indirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 16:35:07. #1.16#

title