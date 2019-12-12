Hizan'da 10 derslikli okul ve cami inşaatı tamamlandı
Bitlis'in Hizan ilçesinde 10 derslikli İmam Hatip Ortaokulu ve Uygulama Camisi binası tamamlandı.
12.12.2019 17:24 | Son Güncelleme: 12.12.2019 17:42
Bitlis'in Hizan ilçesinde 10 derslikli İmam Hatip Ortaokulu ve Uygulama Camisi binası tamamlandı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemalettin Güngör, yaptığı açıklamada, Bahçelievler Mahallesi'nde okul ve uygulama camisi yapıldığını belirtti.
Okul ve caminin ilçe halkına hayırlı olmasını dileyen Güngör, yetkililere teşekkür etti.
Kaynak: AA