Hizan-Bahçesaray kara yolu ulaşıma kapatılacak
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Hizan-Bahçesaray kara yolu ulaşıma kapatılacak

Bitlis'in Hizan ilçesi ile Van'ın Bahçesaray kara yolunun olumsuz hava koşulları nedeniyle belirli saatlerde trafiğe kapatılacağı bildirildi.

13.02.2020 17:00 | Son Güncelleme: 13.02.2020 17:00
Hizan-Bahçesaray kara yolu ulaşıma kapatılacak

'in ilçesi ile 'ın kara yolunun olumsuz hava koşulları nedeniyle belirli saatlerde trafiğe kapatılacağı bildirildi.

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, Hizan-Bahçesaray kara yolu meydana gelebilecek tipi ve çığ riski göz önünde bulundurulduğundan ikinci bir emre kadar her gün 18.00-07.00 saatlerinde trafiğe kapatılacak.

Bu güzergahı kullanan sürücüler ile vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

Kaynak: AA
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