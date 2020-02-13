Hizan-Bahçesaray kara yolu ulaşıma kapatılacak
Bitlis'in Hizan ilçesi ile Van'ın Bahçesaray kara yolunun olumsuz hava koşulları nedeniyle belirli saatlerde trafiğe kapatılacağı bildirildi.
Bitlis'in Hizan ilçesi ile Van'ın Bahçesaray kara yolunun olumsuz hava koşulları nedeniyle belirli saatlerde trafiğe kapatılacağı bildirildi.
Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, Hizan-Bahçesaray kara yolu meydana gelebilecek tipi ve çığ riski göz önünde bulundurulduğundan ikinci bir emre kadar her gün 18.00-07.00 saatlerinde trafiğe kapatılacak.
Bu güzergahı kullanan sürücüler ile vatandaşların dikkatli olmaları istendi.