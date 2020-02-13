Hizan-Bahçesaray kara yolu ulaşıma kapatılacak

13.02.2020 17:00 | Son Güncelleme: 13.02.2020 17:00

Bitlis'in Hizan ilçesi ile Van'ın Bahçesaray kara yolunun olumsuz hava koşulları nedeniyle belirli saatlerde trafiğe kapatılacağı bildirildi.

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, Hizan-Bahçesaray kara yolu meydana gelebilecek tipi ve çığ riski göz önünde bulundurulduğundan ikinci bir emre kadar her gün 18.00-07.00 saatlerinde trafiğe kapatılacak.

Bu güzergahı kullanan sürücüler ile vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

Kaynak: AA