Hız Felaket Getirdi! Benzin İstasyonuna Dalan Araç Güvenlik Kameralarına Yakalandı
Dağıstan'da kontrolü kaybedilen otomobil, akaryakıt istasyonuna daldı. 1 kişinin öldüğü kaza güvenlik kameralarına yansıdı.
Dağıstan'ın başkenti Mahaçkale'de kontrolü kaybedilen otomobil, akaryakıt istasyonuna daldı. Olayda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
SÜRÜCÜ KOLTUĞUNDA SIKIŞIP CAN VERDİ
Son sürat benzin pompasına çarpan araç adeta hurdaya dönerken, içindeki 2 kişi de ağır yaralandı. Çevredekiler tarafından hemen hastaneye kaldırılan yaralılardan yolcu koltuğundaki kişi kurtarılmadı. Sürücünün tedavisinin ise sürdüğü açıklandı.