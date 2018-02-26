Hız Felaket Getirdi! Benzin İstasyonuna Dalan Araç Güvenlik Kameralarına Yakalandı

Dağıstan'ın başkenti Mahaçkale'de kontrolü kaybedilen otomobil, akaryakıt istasyonuna daldı. Olayda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

SÜRÜCÜ KOLTUĞUNDA SIKIŞIP CAN VERDİ

Son sürat benzin pompasına çarpan araç adeta hurdaya dönerken, içindeki 2 kişi de ağır yaralandı. Çevredekiler tarafından hemen hastaneye kaldırılan yaralılardan yolcu koltuğundaki kişi kurtarılmadı. Sürücünün tedavisinin ise sürdüğü açıklandı.