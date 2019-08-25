Hız yapan sürücüler radara yakalandı
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan radarla hız denetimi uygulamasında 265 sürücüye, 77 bin 679 lira ceza yazıldı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan radarla hız denetimi uygulamasında 265 sürücüye, 77 bin 679 lira ceza yazıldı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik "radarla hız denetimi" yapıldı.
Denetiminde hız kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 265 sürücüye, 77 bin 679 lira ceza yazıldı.
2 araç da trafikten men edildi.