Hız yapan sürücüler radara yakalandı

Hız yapan sürücüler radara yakalandı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan radarla hız denetimi uygulamasında 265 sürücüye, 77 bin 679 lira ceza yazıldı.

25.08.2019 14:32
Hız yapan sürücüler radara yakalandı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan radarla hız denetimi uygulamasında 265 sürücüye, 77 bin 679 lira ceza yazıldı.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik "radarla hız denetimi" yapıldı.

Denetiminde hız kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 265 sürücüye, 77 bin 679 lira ceza yazıldı.

2 araç da trafikten men edildi.

Kaynak: AA
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