Hız Uyarı Sistemiyle trafik kazalarında %70 oranında azalma

KOCAELİ (Bültenler) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin şehir içi trafik düzenlenmesi adına "Ulaşımda Yenilik" kimliğiyle modernize ettiği sistemler, sürücülere güvenli sürüş imkanı sağlıyor. 2021 yılı aralık ayında D-100 Karayolu Seka Tünel mevkiinde her iki istikamette kurulan Hız Uyarı Sistemi ile son 2 ay içinde trafik kazalarında %70 oranında azalma sağlandığı kaydedildi.

GÜVENLİ TRAFİK

Büyükşehir, trafik güvenlik ekipmanları iyileştirme çalışmaları kapsamında sinyalizasyon, oto korkuluk yapımı, yatay ve düşey işaretleme uygulaması, bilgi ekranları, akıllı trafik işaretleri, radar hız sensörleri gibi modern uygulamaları hayata geçiriyor. Büyükşehir Belediyesi, ülkemizde trafik düzenlemeleri konusunda Kocaeli'nin örnek gösterilen şehir konumuna gelmesi için yürütülen çalışmalarda etkinlik ve süreklilik sağlıyor. Yapılan çalışmalar şehir içi trafiğini daha güvenli hale getiriyor.

HIZ UYARI SİSTEMİ

Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından 2021 yılı aralık ayında D-100 Karayolu Seka Tünel mevkiinde her iki istikamete Hız Uyarı Sistemi kuruldu. Hız Uyarı Sistemi ile yol üzerinde sürücüler hızlarını anlık olarak görüyor. 70 km hız üzerinde giden araçlara sistem tarafından uyarı mesajı veriliyor.

2 AYDA TRAFİK KAZALARINDA %70 AZALMA

Kocaeli Trafik Yönetim Merkezi tarafından Seka Tünelinin girişi, çıkışı ve içerisi PTZ (kaydırma, eğme, yakınlaştırma ) özelliği olan kameralar ile devamlı olarak takip ediliyor. Yaşanan herhangi bir olumsuzluk anlık olarak emniyet ekipleri ile paylaşılıyor, böylece hızlı bir şekilde müdahale etme imkanı sağlanıyor. Sistem sayesinde son 2 ay içinde trafik kazalarında %70 oranında azalma yaşandığı ifade ediliyor.

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