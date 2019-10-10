Hız tutkunları Kepez'de buluşacak
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Hız tutkunları Kepez'de buluşacak

Antalya'nın Kepez ilçesindeki drag pisti, hafta sonu hız tutkunlarını ağırlayacak.

10.10.2019 16:04
Hız tutkunları Kepez'de buluşacak

Antalya'nın Kepez ilçesindeki drag pisti, hafta sonu hız tutkunlarını ağırlayacak.

Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Odabaşı Mahallesi'nde geçen yıl hizmete giren Kepez Drag Pisti'nde, hafta sonu otodrag yarışları düzenlenecek.

Cumartesi günü antrenman ve ısınma turlarıyla başlayacak yarışlarda, pazar günü heyecanlı dakikalar yaşanacak. Türkiye'nin dört bir yanından hız tutkunlarını bir araya getirecek yarışlarda 50 araç ile 50 pilot mücadele edecek.

Kaynak: AA
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