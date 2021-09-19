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Hız tutkunları Antalya'da buluştu

AA / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel
Hız tutkunları Antalya'da buluştu

Antalya'nın Kepez ilçesindeki drag pisti, hız tutkunlarını ağırladı.

Antalya'nın Kepez ilçesindeki drag pisti, hız tutkunlarını ağırladı.

Odabaşı Mahallesi'ndeki Kepez Drag Pisti'nde düzenlenen otodrag yarışlarında 10 şehirden 65 otomobil tutkunu, birincilik kupası için mücadele etti.

Kepez Belediyesince düzenlenen yarışlara, vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

Yarışlarda, ikişerli olarak start alan sürücüler, en kısa sürede 400 metreyi tamamlamayı hedefledi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, gazetecilere yaptığı açıklamada, gençlerin tutku ve heyecanlarına yasal zeminlerde ortak olduklarını ifade etti.

Kepez Drag Pisti'nin Türkiye ve Antalya'nın en güzel pistlerinden olduğunu ifade eden Tütüncü, "Gençlerin heyecanlarını burada onlarla birlikte paylaşmak, bizim için büyük bir sevinç. Motor sporlarının sezonu açılmış oldu. Salgın süresince birbirimizi çok özlemiştik. Çok şükür bu özlemimizi gidermeye başladık." diye konuştu.

Tütüncü, bunun ilk etkinlik olduğunu, sezon boyunca etkinliklerinin süreceğini sözlerine ekledi.

AA / Sinan Özmüş - Son Dakika Haberleri
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