HIZ TRENİNDEN SON İNEN KAZANIR ?!

01.11.2019 19:17

Ben Enes Batur, Roller Coaster dan Hız Treninden son çıkan kazanır ' Bütün herkes roller coaster içinde bekledik saatlerce bir gün geçirme videosu oldu hız treninden son inen kim oldu kazanan ödülü kazanıyor ' çok güzel, eğlenceli ve komik bir video oldu iyi seyirler.

Kaynak: Youtube