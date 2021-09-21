Hız limitini aşanlara trafik cezası - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hız limitini aşanlara trafik cezası

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Hız limitini aşanlara trafik cezası

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından Milli Egemenlik Caddesinde 60 Km hız limitini geçen otomobillere cezai işlem uygulandı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından Milli Egemenlik Caddesinde 60 Km hız limitini geçen otomobillere cezai işlem uygulandı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından Milli Egemenlik Caddesinde radar uygulaması yapıldı. Ekipler yola kurdukları radar sistemiyle 60 Km hız limitini geçen otomobilleri durdurarak cezai işlem uyguladı. Bazı sürücüler yedikleri cezaya itiraz etse de ceza yemekten yine de kurtulamadı. Diğer yandan 67-78 Km 314 TL, 79-90 Km 652 TL ve 90 Km ve üstünü geçen araçlara da 1339 TL para cezası kesildi. Uygulamanın gün içerisinde de devam etmesi bekleniyor. - ZONGULDAK

Hız limitini aşanlara trafik cezası

Hız limitini aşanlara trafik cezası

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Babasının ölümüne kalbi dayanmadı

Babasının ölümüne kalbi dayanmadı

 Sazan sarmalı yöntemiyle 34 kişiyi dolandıran karı-koca, lüks hayat yaşarken yakalandı

Sazan sarmalı yöntemiyle 34 kişiyi dolandıran karı-koca, lüks hayat yaşarken yakalandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Adnan Menderes Mansur Yavaş
Magazin Gökhan Çıra Acun Ilıcalı Amelia Hamlin
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu Mesut Özil Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Fatih Terim Mustafa Varank Cengiz Ergün
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Hız limitini aşanlara trafik cezası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 15:47:28. #1.11#