Yüzlerce modifiyeli araç güzellik yarışmasında buluştu
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Yüzlerce modifiyeli araç güzellik yarışmasında buluştu

Yüzlerce modifiyeli araç güzellik yarışmasında buluştu
İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen Tuning Fest 2021 kapsamındaki güzellik yarışmasına yüzlerce modifiyeli araba katıldı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen Tuning Fest 2021 kapsamındaki güzellik yarışmasına yüzlerce modifiyeli araba katıldı.

Tekirdağ Motor Sporları Derneği tarafından Süleymanpaşa Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen Tuning Fest 2021'de yurt genelinden yüzlerce modifiye tutkunu, araçlarıyla 'En güzel modifiye' ve 'En iyi ses sistemi' kategorilerinde yarıştı. Süleymanpaşa sahil dolgu alanda buluşan yüzlerce modifiyeli araç, drone ile havadan görüntülendi. Güzellik yarışmasına katılan araçlar süslenirken, ses sistemi kategorisinde yarışan araçlar ise yeri göğü inletti.

Tekirdağ Motor Sporları Derneği Başkanı Erkan Yavaş, "Tekirdağ Motor Sporları Derneğinin düzenlemiş olduğu 2021 Tuning Fest'te hoş geldiniz. Şimdi burada iki kategoride yarışma oluyor. Desibel yarışması ile güzellik yarışması oluyor. Burada arabalar birbirlerinin sesleri ile yarışıyor. Birde 100 bin TL üstü ve 100 bin TL altı iki kategoride güzellik yarışması var. Burada bütün ışıltılı araçlarımız var. Bunların hepsi kaplama yapılmış özel araçlar. 35 ilden şu an misafirlerimiz var. Tekirdağ Süleymanpaşa bu konuda çok şanslı. Çünkü Türkiye'nin en iyi fuarı. Yani insanlar buraya heyecanla geliyor, merakla geliyor. Çok şükür her sene olduğu gibi Süleymanpaşa Belediyemiz bize bu sene her sene olduğu gibi destek verdi. Çok güzel bir organizasyona imza atmaya hazırız" dedi.

Yarışma saat 18.00'e kadar sürecek. - TEKİRDAĞ

Yüzlerce modifiyeli araç güzellik yarışmasında buluştu
Yüzlerce modifiyeli araç güzellik yarışmasında buluştu
Yüzlerce modifiyeli araç güzellik yarışmasında buluştu
Yüzlerce modifiyeli araç güzellik yarışmasında buluştu
Yüzlerce modifiyeli araç güzellik yarışmasında buluştu
Yüzlerce modifiyeli araç güzellik yarışmasında buluştu
Yüzlerce modifiyeli araç güzellik yarışmasında buluştu
Yüzlerce modifiyeli araç güzellik yarışmasında buluştu
Yüzlerce modifiyeli araç güzellik yarışmasında buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ

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