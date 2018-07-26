Feci Kazada Hız İbresi 230 Kilometrede Takılı Kaldı
Sivas'ta 1 kişinin öldüğü, 3'ü çocuk 4 kişinin ise yaralandığı feci kazada hız ibresinin 230 kilometrede takılı kalması dikkat çekti.
Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 1 kişi hayatını kaybederken, 3'ü çocuk 4 kişi ise ağır yaralandı. Feci kazada hız kadranının 230 kilometrede takılı kalması dikkat çekti.
HAKİMİYETİ KAYBEDİP YOLDAN ÇIKTI
Kaza, bugün sabah saatlerinde Sivas'ın Gürün ilçesi Kayseri-Malatya karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametine gitmekte olan A.Y yönetiminde ki 34 FVG 76 yönetimindeki otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı.
YOLDAN GEÇEN SÜRÜCÜLER FARK ETTİ
200 metre takla atarak duran araç hurdaya döndü. Kazayı yoldan geçmekte olan diğer araç sürücüleri fark ederek ihbarda bulundu. Araçta bulunan A.Y. ağır yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. N.Y.burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaza yerinden görüntüler;
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idam gelsinCevap Yaz Yayından Kaldır
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Cahilin biride allah islah etsin demis olenler icin daha anlamini bilmio agzi olan konusuoCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bazıları aracın o hızı yapıp yapamayacağını tartışıyor, yahu arkadaş araç 200 metre takla atarak durmuş, demekki hız yapılmış...Hız ölümdür, cezalar elbette caydırıcı olmalı ancak öncelikle insanımızın trafik konusunda çok çok iyi eğitilmesi, ehliyet alma şartlarına uymayanlara ehliyet verilmemeli, trafikte insan güvenliğini tehlikeye atanlar trafikten men edilmeli.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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GÖSTERGE SAATİ TAKILI KALMAZ ELEKTRONİK VE OYNAKTIR ÇARPIŞMANIN ŞİDDETİYEL ÖLE BİYERDE TAKILMIŞTIR ARAÇ 1. 5 DİZEL CLIO O SÜRATLERİ GÖRMESİDE ZATEN İMKANSIZZCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Anlasa da anlamasa da herkes bir şey yazar. Herkes uzmanı olmuş her işin bir şeyden anlamasa da.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır