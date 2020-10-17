Hız göstergesi bulunmayan traktöre hız cezası
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Hız göstergesi bulunmayan traktöre hız cezası

17.10.2020 10:13 | Son Güncelleme: 17.10.2020 10:18
Hız göstergesi bulunmayan traktöre hız cezası

Sivas'ta hız göstergesi bulunmayan bir traktör radara girdi, hız cezası kesilen sürücü ne yapacağını şaşırdı.

Sivas'ta hız göstergesi bulunmayan bir traktör radara girdi, hız cezası kesilen sürücü ne yapacağını şaşırdı.

Edinilen bilgilere göre olay Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde meydana geldi. Çiftçi Ferhat Koç, hasadını yaptığı buğdayı satmak için 58 YG 774 plakalı traktörüne yükleyerek Sivas'a hareket etti. Traktörlerin büyük bir kısmında olduğu gibi hız göstergesi bulunmayan traktörle radara girerken, saatte 49 kilometre hızla radara giren Koç'a 288 lira hız cezası kesildi. Ceza karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Koç, mecburen cezayı ödeyeceğini söyledi.

"Şaşırdım traktör nasıl radara düşüyor"

Çiftçi Ferhat Koç, traktörün radara düşmesine şaşırdığını belirterek, "Geçen haftalarda buğdayımı satmaya giderken bende şaşırdım traktör nasıl radara düşüyor. Bunu hız göstergesi olmadığı için ne süratte gittiğimi nasıl bileceğim ben. 288 lira para cezası gelmiş. Traktör veya iş makinesi yavaş gittiğinde kaza yönünden daha ciddi sorunlar olabilir. Mecbur ödeyeceğim. Bir çözüm bulunması lazım en azından bir 50 kilometre hız olması gerek. 49 kilometre hızla radar düşmüşüm,30 kilo metre hızla gitmem gerekiyormuş" dedi.

Edinilen bilgiye göre, yerli traktörler başta olmak üzere traktörlerin büyük bir kısmında hız kadranı bulunmuyor. - SİVAS

Hız göstergesi bulunmayan traktöre hız cezası
Hız göstergesi bulunmayan traktöre hız cezası
Hız göstergesi bulunmayan traktöre hız cezası
Hız göstergesi bulunmayan traktöre hız cezası
Hız göstergesi bulunmayan traktöre hız cezası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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