"Hız Denetimleri" uygulamasında 20 bin 126 sürücüye işlem yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

"Hız Denetimleri" uygulamasında 20 bin 126 sürücüye işlem yapıldı

23.03.2021 16:51 | Son Güncelleme: 23.03.2021 16:58
'Hız Denetimleri' uygulamasında 20 bin 126 sürücüye işlem yapıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yurt genelinde gerçekleştirilen "Hız Denetimleri" uygulamasında 20 bin 126 araç sürücüsüne işlem yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yurt genelinde gerçekleştirilen "Hız Denetimleri" uygulamasında 20 bin 126 araç sürücüsüne işlem yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, 13-15 Mart tarihleri arasında ülke genelinde hız ihlallerinin önlenmesi ve sürücüleri kurallara uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek için "Hız Denetimleri" uygulaması gerçekleştirdi. Denetimlerde 20 bin 126 araç sürücüsüne hız ihlali yaptığı gerekçesiyle işlem yapıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Vladimir Putin Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ali Sunal Acun Ilıcalı Merve Dizdar Rasim Öztekin
Spor Fatih Terim Ersun Yanal Bülent Uygun Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: "Hız Denetimleri" uygulamasında 20 bin 126 sürücüye işlem yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 16:58:49. #1.16#
title