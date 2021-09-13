Hız denetimi yapan radar aracına otomobil çarptı: 1'i polis 3 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hız denetimi yapan radar aracına otomobil çarptı: 1'i polis 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hız denetimi yapan radar aracına otomobil çarptı: 1'i polis 3 yaralı Çorum'un Sungurlu ilçesinde hız denetimi yapan polis aracına otomobilin çarpması sonucu 1'i polis memuru 3 kişi yaralandı.

Hız denetimi yapan radar aracına otomobil çarptı: 1'i polis 3 yaralı

ÇORUM - Çorum'un Sungurlu ilçesinde hız denetimi yapan polis aracına otomobilin çarpması sonucu 1'i polis memuru 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Çorum karayolunun 7. kilometresinde meydana geldi. Çorum'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan Ali Kemal Bacıoğlu yönetimindeki 61 AZ 956 plakalı otomobil, yol kenarında radar uygulaması yapan polis memuru Mustafa Töker'in kullandığı 19 BK 806 plakalı radar aracına çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücüleri uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden çıkardı. Kazada polis memuru Mustafa Töker ile diğer araç sürücü Ali Kemal Bacıoğlu ile otomobilde yolcu olarak bulunan İbrahim Türkmen yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaparken, ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hız denetimi yapan radar aracına otomobil çarptı: 1'i polis 3 yaralı

Hız denetimi yapan radar aracına otomobil çarptı: 1'i polis 3 yaralı

Hız denetimi yapan radar aracına otomobil çarptı: 1'i polis 3 yaralı

Hız denetimi yapan radar aracına otomobil çarptı: 1'i polis 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı / Serkan Şansever - Son Dakika Haberleri
Bahçelievler'de aynı caddede aynı saatte çıkan iki farkı kavgada 2 kişi öldürüldü

Bahçelievler'de aynı caddede aynı saatte çıkan iki farkı kavgada 2 kişi öldürüldü

 Husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi canından oldu

Husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi canından oldu

 Zor zapt ettiler! Azgın Pitbull gece bekçisi ve polise korku dolu anlar yaşattı

Zor zapt ettiler! Azgın Pitbull gece bekçisi ve polise korku dolu anlar yaşattı
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Uğur İbrahim Altay
Magazin Şans Oyunları Bensu Soral Yemek Tarifleri Ferhan Şensoy Recep Tayyip Erdoğan
Spor Nihat Özdemir Mergim Berisha
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Cengiz Ergün Rüya Tabirleri Murat Kurum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Hız denetimi yapan radar aracına otomobil çarptı: 1'i polis 3 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 12:50:29. #1.11#