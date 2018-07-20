Hitü, Şehit Çocuklarına Burs Verecek

Hitit Üniversitesi (HİTÜ) Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversite eğitimi için Hitit Üniversitesini tercik edecek şehit çocuklarına burs vereceklerini açıkladı.

Alkan, yaptığı yazılı açıklamada, şehit çocuklarına destek olmak amacıyla bu kararı aldıklarını belirtti.

Burs miktarının üniversitenin imkanları çerçevesinde belirleneceğinin altını çizen Alkan, "Üniversitemizi kazanıp yeni kayıt yaptıracak şehit çocuğu öğrencilerimize üniversitemiz imkanları çerçevesinde burs desteği sağlanacaktır. Üniversitemize yeni kayıt yaptıracak şehit çocuklarına önemle duyurulur. Bu vesile ile bir kere daha tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehit yakınlarına sabırlar ve gazilerimize de hayırlı ömürler dileriz." ifadelerini kullandı.