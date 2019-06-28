HİTÜ Çocuk Üniversitesi etkinlikleri başladı

Hitit Üniversitesinin (HİTÜ) 4. Çocuk Üniversitesi etkinlikleri başladı.

TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Programları kapsamında desteklen proje kapsamında kura ile belirlenen 100 çocuğa 60 akademisyen eğitim veriyor.

HİTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, Ethem Erkoç Konferans Salonunda düzenlenen tanışma toplantısında yaptığı konuşmada, üniversitenin topluma hizmet faaliyetleri kapsamında hayata geçirdiği Çocuk Üniversitesinin halktan yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Çocuklara üniversite ortamında keyif alacakları yöntemlerle bilimsel çalışma imkanı sunduklarını belirten Baykam, "Bunun yanı sıra çocukların verimli bir tatil dönemi geçirmelerine de olanak sağlıyoruz. Program kapsamında 18 farklı etkinlik üniversitemiz birimlerinde ve laboratuvarlarında yapılacak." dedi.

Akademisyenlerce hazırlanan ders içerikleri ile çocukların güzel ve verimli bir etkinlik dönemi geçireceğini dile getiren Baykam, "Programda çocuklara anatomiye giriş, arkeoloji atölyesi, 3D tasarım atölyesi, DNA okulu, ebru atölyesi, elektronik robot atölyesi, nano dünyaya yolculuk, mikropların dünyası, matematik, İngilizce, müzik ve spor alanlarında buna benzer pek çok eğitim verilecek. Bu sayede çocukların zihinsel gelişimine katkı sağlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA