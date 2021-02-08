Hitman 2 seviyesini Hitman 3'e taşıma nasıl yapılır? Steam'den Epic Games'e lokasyon aktarımı nasıl yapılır?

Merakla beklenen Hitman 3 geçtiğimiz günlerde piyasaya sürüldü. IO Interactive, Hitman 3'ü PC'de oynayan oyuncuların yaşadığı bazı sorunları çözmek için çalışmaya da devam ediyor. Yakında Steam'deki Hitman 1 ve Hitman 2 lokasyonlarının Epic Games'de Hitman 3'e aktarılması mümkün olacak.

IO Interactive, Hitman 2'yi 3'e yükseltme problemini sonunda çözdü. Bu yükseltme PC oyuncuları için geçerli olacak. Şubat ayının sonunda, Steam'deki PC oyuncuları seviyelerini aktarabilecek. Taşıma işlemi Epic Games Store üzerinden olacak.

HITMAN 2 SEVİYESİNİ HITMAN 3'E TAŞIMA NASIL YAPILIR?

Hitman'i PC platformundan oynayan PC oyuncuları Hitman 2'yi Şubat sonuna kadar Hitman 3'e aktarabilir. Şubat ayının sonuna kadar ise, Steam'deki PC oyuncuları levellerini Epic Games Store üzerinden aktarabilecekler.

Hitman 1 ve 2 oyunlarına zaten hakimseniz, bu ilerletmeyi aynı platformda da sürdürebilirsiniz. Bu durumda, PS4 verilerini Xbox Series X verisine getirilemeyeceği gibi, PS4 de oynamanız Hitman 3'ün PS5'de aktarılabilme olanağına sahip olma imkanı taşır. Oyunun akllı teslimatı desteklemesi oyunların yeni sürümlerinin de indirilebilmesi açısından kolaylıkla bedava yükseltilebilir. Detayları ise IO Interactive gelişmeler sonrası aktaracak.

HİTMAN 3 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşlemci : Intel CPU Core i5-2500K 3.3GHz/ AMD CPU Phenom II X4 940

RAM : 8 GB RAM

Diskler : 80 GB

GPU : NVIDIA GeForce GTX 660/ Radeon HD 7870

İşletim Sistemi : 64-bit Windows 10

DirectX : Sürüm 12

Ekran Çözünürlüğü : 720p veya daha iyisi

Ağ : Geniş Bant İnternet Bağlantısı

Bununla birlikte daha iyi bir oyun tecrübesi için IO Interactive'nin önerdiği gereksinimler şunlardır:

İşlemci : Intel CPU Core i7 4790 4 GHz

RAM : 16 GB RAM

Diskler : 80 GB

GPU : NVIDIA GeForce GTX 1070/ Radeon RX Vega 56 8GB

İşletim Sistemi : 64-bit Windows 10

DirectX : Sürüm 12

Ekran Çözünürlüğü : 720p veya daha iyisi

Ağ : Geniş Bant İnternet Bağlantısı