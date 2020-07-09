Hititler'in başkenti Hattuşa'nın binlerce yıllık kalıntıları "seyir terası"ndan izlenecek
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Hititler'in başkenti Hattuşa'nın binlerce yıllık kalıntıları "seyir terası"ndan izlenecek

Çorum'un Boğazkale ilçesindeki Budaközü Vadisi'nde oluşturulan yürüyüş yolu ve seyir terasları, yerli ve yabancı turistlerin, Hitit medeniyetinin başkenti Hattuşa'nın binlerce yıllık kalıntılarını doğayla iç içe seyredebilmesine imkan sunacak.

Hititler'in başkenti Hattuşa'nın binlerce yıllık kalıntıları
09.07.2020 16:59 | Son Güncelleme: 09.07.2020 17:59

Çorum'un Boğazkale ilçesindeki Budaközü Vadisi'nde oluşturulan yürüyüş yolu ve seyir terasları, yerli ve yabancı turistlerin, Hitit medeniyetinin başkenti Hattuşa'nın binlerce yıllık kalıntılarını doğayla iç içe seyredebilmesine imkan sunacak.

Hattuşa, antik şehri çevreleyen 7 kilometrelik surları, anıtsal kapıları, 71 metre uzunluğundaki yer altı geçidi, Büyükkale'deki sarayı, bugüne kadar açığa çıkarılan 31 tapınağı, Aslanlı Kapı, Kral Kapı ve Yazılıkaya Açık Hava Tapınağı ile zengin bir tarihi barındırıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün Hattuşa Antik Kenti'nin daha çok ziyaretçi çekmesini sağlamak amacıyla hazırladığı "Budaközü Vadisi'nin Doğa Turizmine Kazandırılması Projesi", Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının (OKA) hibe desteğiyle hayata geçirildi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Çorum Şube Müdürlüğü ortaklığıyla yürütülen proje kapsamında, Budaközü Vadisi'nde 4 kilometrelik yürüyüş yolu oluşturuldu. Vadiden geçen çay yatağı boyunca devam eden yürüyüş yolu üzerine 8 kameriye, 6 çelik halatlı ahşap köprü, 3 seyir terası, ahşap korkuluk ve merdivenlerle çocuk oyun grubu yerleştirildi.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Hattuşa Antik Kenti'ni görmeye gelen yerli ve yabancı turistler, ister ören yeri içinde gezerek, isterlerse de Budaközü Vadisi boyunca yürüyerek geçmişe yolculuk yapabilecek.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Hattuşa Antik Kenti ile Yazılı Kaya Ören Yeri arasında kalan Budaközü Vadisi'ni ziyaret ederek, yürüyüş yolunu inceledi.

Boğazkale Kaymakamı Yunus Ataman ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül'den çalışmalarla ilgili bilgi alan Çiftçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hattuşa'da turistler için yeni bir alternatif geliştirildiğini söyledi.

"Macera vadisi" benzeri bir yürüyüş yolu oluşturulduğunu belirten Çiftçi, "Proje 755 bin liraya mal oldu. Bütçenin 550 bin lirası OKA'dan, kalan kısmı da İl Özel İdaresinden finanse edildi." dedi.

Turistlerin keyifle vakit geçirebileceği bir alan oluşturulduğuna dikkati çeken Çiftçi, aynı bölgeye dağcılar için tırmanma içerikli ikinci etap proje başlatılabileceğini sözlerine ekledi.

İncelemelere İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu, Boğazkale Belediye Başkanı Mesut Ocaklı da katıldı.

Kaynak: AA

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