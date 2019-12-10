Hitit ve IBM, havayolunda iş sürekliliği için işbirliklerini güçlendiriyor

10.12.2019 11:56 | Son Güncelleme: 10.12.2019 11:56

Dünyanın önde gelen havayolu ve seyahat sektörü bilgi teknolojileri sağlayıcılarından biri olan Hitit, IBM ile havayolunda iş sürekliliği için mevcut iş birliklerini genişlettiğini duyurdu.