Hitit ve IBM, havayolunda iş sürekliliği için işbirliklerini güçlendiriyor
Dünyanın önde gelen havayolu ve seyahat sektörü bilgi teknolojileri sağlayıcılarından biri olan Hitit, IBM ile havayolunda iş sürekliliği için mevcut iş birliklerini genişlettiğini duyurdu.
10.12.2019 11:56 | Son Güncelleme: 10.12.2019 11:56
Dünyanın önde gelen havayolu ve seyahat sektörü bilgi teknolojileri sağlayıcılarından biri olan Hitit, IBM ile havayolunda iş sürekliliği için mevcut iş birliklerini genişlettiğini duyurdu.
Kaynak: Dunya.com