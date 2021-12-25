Hitit Üniversitesindeki yabancı öğrencilerin yardımına Malili Tidie koşuyor

ÇORUM (AA) - Hitit Üniversitesinin Malili öğrencisi Tidie Traore, farklı ülkelerden üniversite öğrenimi için Çorum'a gelen diğer yabancı öğrencilere ihtiyaç duydukları her alanda yardımcı oluyor.

Türkiye'ye 2017 yılında gelerek İstanbul'da 1 yıl Türkçe eğitimi alan Traore, daha sonra lisans eğitimi için başvurduğu Çorum'daki Hitit Üniversitesine kabul edildi. Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünde eğitime başlayan Traore, dil bilmediği için Türkiye'ye ilk geldiği dönem yaşadığı sıkıntıları diğer yabancı öğrencilerin çekmemesi için kendilerine yardım ediyor.

Traore, kentteki yabancı öğrencileri çeşitli sosyal medya platformlarında bir araya getirerek üniversiteye ve Çorum'a adaptasyonlarında yardımcı oluyor. Dil bilmedikleri ve şehri tanımadıkları için sorun yaşayan diğer yabancı öğrencilerin kayıttan barınmaya, resmi işlemlerden ders notlarına kadar ihtiyaç duydukları her alanda yardımına koşan, bugüne kadar onlarca yabancı öğrencinin hayatına gönüllü olarak dokunan Traore, hem öğrenciler hem de üniversite yönetimi tarafından oldukça seviliyor.

Son sınıfta öğrenim gören Traore, AA muhabirine, kentteki yabancı öğrencilere gönüllü olarak yardım ettiğini, herkesin iyi eğitim alıp ülkelerine dönmelerine katkı sağlamak istediğini söyledi.

Kendisine yardım edildiğinde çok mutlu olduğunu dile getiren Traore, "Böyle çok yardım görmüş biri olarak başkalarına yardım etme gereği duyuyorum. Diplomalarımın tercümesi, denklik işlemleri için dil bilmediğimden çok zorluk çekmiştim. Çorum'a gelen öğrenciler de aynı zorluğu yaşamasınlar diye elimden geleni yapıyorum." dedi.

Ders saatleri dışındaki zamanını yabancı öğrencilerin sorunlarının çözümüne ayırdığını belirten Traore, "Türkçe bilmediklerinden zorluk çektiklerini görüyordum. Örneğin kayıt işlemleri için Göç İdaresine gidip kimlik işlemlerini yapamıyorlar, Çorum'u bilmiyorlar ve böyle olunca onlara birinin yardım etmesi lazım. Görüyorum, zorluk çekiyorlar. Ben Türkçe biliyorum, sistemi biliyorum, niye yardım etmeyeyim? Arıyorlar, 'Tidie bu nerede, bu nasıl yapılıyor?' diye soruyorlar. Telefonda çözemiyorsam bizzat kendim gidip yardımcı oluyorum." diye konuştu.

Hitit Üniversitesinde son dönemde yabancı öğrenci sayısının arttığına işaret eden Traore, dolayısıyla tüm öğrencilerle daha iyi iletişim kurabilmek için mobil iletişim uygulaması üzerinden sohbet grubu oluşturduğunu, sorunları böylece daha kolay ve hızlı çözebildiğini anlattı.

"Tidie, bizim için çok büyük bir şans"

Hitit Üniversitesi Uluslararası Ofis Şube Müdürü Esin Erden de Traore'nin hem üniversite hem de yabancı uyruklu öğrenciler için büyük bir şans olduğunu vurguladı.

Traore'nin çok yardımsever bir kişi olduğuna dikkati çeken Erden, şunları kaydetti:

"Uluslararası Ofis olarak 2 yıldan fazladır hizmet veriyoruz. Bu süreçte özellikle Afrika'dan gelen öğrencilerimizin kayıt işlemlerinde zaman zaman yaşadığımız sıkıntıları Tidie sayesinde kolaylıkla aşabiliyoruz. Tidie ile ilk tanıştığımızda çok mutlu olmuştuk. Birçok öğrenciyle bu arkadaşımız üzerinden irtibat kuruyoruz. Tidie, bizim için çok büyük bir şans. Afrika'dan gelen öğrencilerimizin birçoğu Türkçe ve İngilizce bilmiyor. Tidie, bu öğrencilerimizle aramızda köprü rolü oynuyor. Öğrencilerimizin durumlarıyla ilgili sorunlarla karşılaştığımızda hemen Tidie'yi arıyoruz."

Gabon uyruklu Rogane Ludvy de Çorum'a ilk geldiğinde ikamet işlemleri için yardıma ihtiyaç duyduğunu, bir arkadaşı aracılığıyla Traore ile tanıştığını belirterek, "Benim problemlerimi çözmesi için kendisine başvurdum. Hemen yardımcı oldu. Benim ağabeyim gibi oldu." ifadesini kullandı.

Gineli Soulemane Diallo da Traore'nin yardımıyla lisans eğitimine devam ettiğini dile getirerek, "Ekonomik sıkıntılardan dolayı kaldığım yurt ücretini ödemekte zorlanıyordum ve ev kiralamam gerekiyordu. Tidy evini bana açtı. Allah ondan razı olsun." dedi.

Türkçe Öğretim Merkezi öğrencilerinden Alhousseine Soumaoro da Çorum'a Mali'den geldiğini, Fransızca dışında bir dil bilmediğine işaret ederek, "Bu nedenle Türkiye'ye ilk geldiğimde bazı sorunlar yaşadım. Tidie bana kimlik ve ikamet işlemleri için yardımcı oldu. Gerçekten çok iyi bir insan, yardımsever biri. Allah onun da yardımcısı olsun." diye konuştu.

Zambiya uyruklu Miriam Sibanda da Traore'yi çok sevdiklerini vurgulayarak, kim sorununu söylese hemen hallettiğini söyledi.

AA / Kemal Ceylan - Son Dakika Haberleri

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