Hitit Üniversitesi'nden 15 Temmuz Paneli

Hitit Üniversitesi, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde panel düzenleyecek.



Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Zekeriya Işık'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilecek "15 Temmuz" paneline konuşmacı olarak SETA Hukuk ve İnsan Hakları Direktörü Yrd. Doç. Dr. Selman Öğüt, Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mevlüt Tatlıyer ve Araştırmacı Yazar İdris Kardaş'ın katılacağı belirtildi.



Panelin, 14 Temmuz Cuma günü saat 15.00'de rektörlükteki Erol Olçok Konferans Salonu'nda yapılacağı kaydedildi.