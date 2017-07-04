Hitit Üniversitesi, kapılarını çocuklara açtı.



Hitit Üniversitesi tarafından hazırlanan Çocuk Üniversitesi projesi hayata geçti. Proje kapsamında çocuklara yönelik bilimsel, sosyal ve sanatsal sportif etkinlikler düzenleniyor. 54 öğrencinin katılımıyla başlayan Çocuk Üniversitesi projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerde öğrencilere öğretim elemanları eşlik ediyor.



Program kapsamında "Arkeoloji Atölyesi", "Mikropların Dünyasına Yolculuk", "Nano Dünyaya Yolculuk", "Robotlar Artık Hayatımızda", "DNA Okulu", "Ebru Atölyesi" ve "Yaşam Boyu Spor", "Kim Korkar Matematikten", "Uçaklar Hakkında Merak Ettiklerimiz", "Anatomiye Giriş", "Deneylerin Renkli Dünyası", "Drama Atölyesi" ve "Pratik İngilizce" etkinlikleri üniversite birimlerinde ve laboratuarlarında yapılacak.



Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, çocukları üniversitede ağırlamaktan mutlu olduklarını söyledi. Projeyle üniversite ortamında, üniversitede yapılan eğitimleri, aktiviteleri, laboratuar çalışmalarını yaz tatili sürecinde keyifli programlarla öğrencilere yaptıracaklarını belirterek, "Bu sayede çocuklarımız üniversiteyi tanıyacak buraya adım atacak. Buradaki öğretim elemanlarıyla aynı havayı soluyacak. Onlardan eğitim alarak yaz tatillerini keyifli bir şekilde geçirecekler" dedi.



Etkinlikler hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Nurcan Baykam, "İngilizce eğitimleri vardı. Anatomi var. Tıp Fakültesi'nde özel maketlerle vücudu, DNA'yı tanıyacaklar. Mikrobiyoloji laboratuarında mikroskoplarla çalışacaklar. Sanatsal aktiviteler olacak. Spor aktiviteleri yapacaklar. Eğlenerek, keyif alarak çok şey öğrenecekler. Kendi eğitimlerini daha gelişmiş bir ortamda öğrenecekler. Çocukların hepsi çok mutlu. Gerçekten çok yeni şeyler öğreniyorlar. Bizlerin bile görmediği elektronik robotlarla uğraşı içerisindeler. Bilgisayar programları ile kendi arabaları ve robotlarını yapıyorlar. Çok keyif aldıklarını gördük mutlu olduk. Diğer eğitimlerde mutlu olduklarını ifade ettiler. Umarım iki haftayı çok güzel bir şekilde bitirecekler. Öğretim elemanlarımız canla başla çalışıyorlar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Ellerinden gelenin fazlasını yapıyorlar" ifadelerini kullandı. - ÇORUM