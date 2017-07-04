Hitit Üniversitesi Besyo'ya Başvurular

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Beden Eğitimi ve Spor Meslek Yüksek Okulu'na (BESYO) bu yıl 2 bin 382 başvuru yapıldığını söyledi.



Hitit Üniversitesi BESYO'nun 2017-2018 eğitim-öğretim yılında alacağı öğrenciler için yetenek sınavları başladı. Toplam 9 kategoride seçmelere katılan adaylar, belirlenen kriterler çerçevesinde yeteneklerini sergiliyorlar.



Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, yetenek sınavlarının yapıldığı Tevfik Kış Spor Salonunda aday öğrencilerle bir araya geldi.



Öğrencilere başarılar dileyen Alkan, sınavların sorunsuz bir şekilde devam etmesinden dolayı memnun olduğunu kaydetti.



Hitit Üniversitesine talebin her geçen yıl arttığını belirten Alkan, BESYO'nun da öğrencilerden yoğun ilgi gördüğünü aktardı.



Bu yıl 478 bayan, bin 904'ü erkek olmak üzere toplam 2 bin 382 adayın başvuruda bulunduğunu açıklayan Alkan, "Öğrencilerden gördüğümüz ilgiden çok memnunuz. Gerek akademik kadromuz, gerekse eğitim kalitemiz sayesinde gençlerimizden yoğun ilgi görüyoruz. Ayrıca BESYO'muz tarafından düzenlenen Üniversiteler Uluslararası Güreş Şampiyonası, Uluslararası Futsal Şampiyonası gibi küresel çaplı organizasyonlarımız da gençlerin Hitit Üniversitesini tercih etmesinde etkili oluyor." dedi.



Cuma günü sona erecek olan seçmelerin ardından 13 Temmuz'da sonuçların açıklanacağı bildirildi.