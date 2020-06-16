Hitit'ten gömülü kara mayınlarını tararken yaşanan patlama riskini ortadan kaldıracak mayın...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hitit'ten gömülü kara mayınlarını tararken yaşanan patlama riskini ortadan kaldıracak mayın...

Hitit Üniversitesi (HİTÜ) Mühendislik Fakültesi'nde yürütülen proje kapsamında, gömülü kara mayınlarını tararken yaşanan patlama riskini ortadan kaldıracak pasif sensörlü mayın dedektörü geliştirildi.

Hitit'ten gömülü kara mayınlarını tararken yaşanan patlama riskini ortadan kaldıracak mayın...
16.06.2020 16:52 | Son Güncelleme: 16.06.2020 16:56

Hitit Üniversitesi (HİTÜ) Mühendislik Fakültesi'nde yürütülen proje kapsamında, gömülü kara mayınlarını tararken yaşanan patlama riskini ortadan kaldıracak pasif sensörlü mayın dedektörü geliştirildi.

Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Işık ve Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemal Yılmaz'ın danışmanlığında, öğretim elemanı Arş. Gör. Çağrı Suiçmez tarafından yürütülen "Manyetik Anomali Yöntemi ile Gömülü Cisimlerin Tespit Edilmesi" başlıklı proje kapsamında, yeni nesil mayın geliştirmeye yönelik çalışmalar tamamlandı.

Ar-Ge ve ürün geliştirme çalışmaları 2 yıl süren ve yazılımına kadar tamamı milli olan yeni nesil mayın detektörü, yapay zeka algoritması sayesinde el yapımı patlayıcıları büyüklüğüne göre ayırt ederek sınıflandırabiliyor.

Mayın tespitinde elektriksel sinyal yerine manyetik anomali yöntemi ve bu anomaliyi ölçecek pasif sensör kullanımının esas alındığı mayın dedektörünün, terör eylemlerinde sıkça kullanılan gömülü kara mayınlarının, tarama esnasında patlama riskini ortadan kaldırabilecek bir özellik arz ettiği belirtildi.

Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Fatih Işık, geliştirdikleri mayın dedektörü prototipinin, sensör, sensörden çıkan sinyalleri işleyen bir kontrolör ve mini bir bilgisayar, sistemden gelen verileri yansıtan kapasitif dokunmatik ekran, analog-dijital bilgi alışverişini sağlayan ve tamamen kendi yazılımları olan ADC (analog-digital convertor), sistemin saatlerce çalışmasını sağlayacak batarya sistemi ve son olarak bunların bir arada tutacak, yine kendi tasarımları olan dedektör iskeletinin bir araya getirilerek tamamlandığı söyledi.

Dedektör prototipinin iskeletinde, 19 mm'lik alüminyum kol ve ergonomik dedektör kol dayaması, dedektör bileşeni kutusu ve sensör tutacağının da bulunduğunu belirten Doç. Dr. Işık, "Gömülü kara mayınları yüzünden insanlar hayatlarını kaybetmekte veya sakat kalmaktadır. Gömülü kara mayınlarını tespit etmek bu yüzden fazlasıyla önem arz etmektedir. Şimdiye kadar literatüre geçen birçok başarılı mayın tespit yöntemi bulunmaktadır. Ancak bu yöntemlerin hepsinde aktif dedektör kullanılmaktadır. Aktif dedektörler, gömülü kara mayınını tespit ederken elektriksel sinyal göndererek bu işlemi gerçekleştirirler. Fakat gönderilen bu sinyal kara mayınının ateşleme mekanizmasını tetikleyebilmekte ve mayını patlatabilmektedir. Bu da insan hayatı için tehlikeli sonuçlara yol açmaktadır. Bizim geliştirdiğimiz mayında ise bu tehlikeli durumu ortadan kaldırmak için manyetik anomali yöntemi ve bu anomaliyi ölçecek olan pasif sensör kullanımını esas aldık"

"Test aşaması başarıyla tamamlandı"

Manyetik anomali yöntemi ve orta hassasiyetli manyetik sensör uygulamaların temelinin, dış manyetik alana maruz kalan ferromanyetik karakteristikteki bir nesnenin, bulunduğu bölgedeki manyetik alanda oluşturduğu değişimlerin algılanmasına dayandığını dile getiren Doç. Dr. Işık, şöyle devam etti:

"Manyetik malzemenin varlığında algılayıcının bulunduğu bölgedeki akı yoğunluğunun azalması, algılayıcıda elektriksel değişime sebep olmakta ve çıkış gerilimini değiştirmektedir. Bu değişimler yorumlanarak, manyetik özellikteki nesnenin yeri, boyutları ve tespit edilebiliyorsa karakteristik özellikleri hakkında bilgi edinilebilmektedir. Biz bu yöntemi kullanarak tamamen kendi tasarımımız olan mayın dedektör prototipine uyguladık."

Daha önceki çalışmalarında test sistemi geliştirdiklerini şimdi ise arazide kullanılabilecek bir ürün haline getirdiklerini ve geliştirdikleri dedektörün test işlemlerinin de başarıyla sonuçlandığını belirten Doç. Dr. Işık, "Amacımız, özellikle terör örgütlerinin hain mayın tuzaklarına karşı yapılan arazi arama tarama faaliyetlerinde patlama riskini ortadan kaldırabilecek bir dedektör geliştirmekti. Önemli bir aşama kat ettik. Bütün bileşenlerini bir araya getirdikten sonra tamamladığımız mayın dedektörümüzün test aşamasını başarıyla tamamladık. Bundan sonraki süreçte sıvı patlayıcılar üzerine de çalışmalar yapılacak" diye konuştu., - ÇORUM

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, yasaklara dönüş için ilk sinyali verdi: Kararları gözden geçirebiliriz Haber
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, yasaklara dönüş için ilk sinyali verdi: Kararları gözden geçirebiliriz
Van'da koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanıyor! 18 bin kişi karantinada Haber
Van'da koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanıyor! 18 bin kişi karantinada
Emekli Koramiral Atilla Kıyat, skandal sözleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi Haber
Emekli Koramiral Atilla Kıyat, skandal sözleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi
Habermetre, koronavirüs salgını sürecinde en çok haber konusu olan siyasi isimleri listeledi Haber
Habermetre, koronavirüs salgını sürecinde en çok haber konusu olan siyasi isimleri listeledi
Oyuncu Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi Haber
Oyuncu Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi
Ortaokul öğrencisi, piknikte bulup 'meteor' sandığı taşa gözü gibi bakıyor Haber
Ortaokul öğrencisi, piknikte bulup 'meteor' sandığı taşa gözü gibi bakıyor
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı
İstanbul'un yeni emniyet müdürü, 21 yıl önce FETÖ'yü ilk kez ifşa edip Gülen'in ülkeyi terk etmesine sebep oldu
İstanbul'un yeni emniyet müdürü, 21 yıl önce FETÖ'yü ilk kez ifşa edip Gülen'in ülkeyi terk etmesine sebep oldu
Listeye Yalova da eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 44'e yükseldi
Listeye Yalova da eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 44'e yükseldi
İnternetten görüp üretmeye başladığı dekoratif çiçeklerin tanesini 20 bin liraya satıyor
İnternetten görüp üretmeye başladığı dekoratif çiçeklerin tanesini 20 bin liraya satıyor
Annelerinin yokluğunu fırsat bilen 3 kardeşin macerası yürekleri ağızlara getirdi
Annelerinin yokluğunu fırsat bilen 3 kardeşin macerası yürekleri ağızlara getirdi
İki evden 200 bin TL'lik hırsızlık yapan 1'i hamile 3 kadın hırsız yakalandı
İki evden 200 bin TL'lik hırsızlık yapan 1'i hamile 3 kadın hırsız yakalandı
Konya ve Kilis'te vakaların artmasına rağmen vatandaşlar tedbirlere uymuyor
Konya ve Kilis'te vakaların artmasına rağmen vatandaşlar tedbirlere uymuyor
Didier Drogba, Chelsea formasıyla ilk golünü Crystal Palace'a karşı kaydetti
Didier Drogba, Chelsea formasıyla ilk golünü Crystal Palace'a karşı kaydetti
Türkiye koronavirüs tanı kitinde dünyada bir ilki başarmak için çalışıyor
Türkiye koronavirüs tanı kitinde dünyada bir ilki başarmak için çalışıyor
Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Kezzap atan kadının koronavirüs testi pozitif çıktı, 4 polis de karantinaya alındı
Kezzap atan kadının koronavirüs testi pozitif çıktı, 4 polis de karantinaya alındı
MHK, Ç.Rizespor-G.Saray maçının hakemi Uğurlu'ya 28. haftada maç vermedi
MHK, Ç.Rizespor-G.Saray maçının hakemi Uğurlu'ya 28. haftada maç vermedi
UEFA, İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalini 1 yıl erteledi
UEFA, İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalini 1 yıl erteledi
Vatandaşlar, intihara kalkışan adamı canlı yayınlamak için birbiriyle yarıştı
Vatandaşlar, intihara kalkışan adamı canlı yayınlamak için birbiriyle yarıştı
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi, 'Bana bir şey olmaz' düşüncesindeki tehlikeye dikkat çekti
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi, "Bana bir şey olmaz" düşüncesindeki tehlikeye dikkat çekti
AK Parti'nin yaptırdığı Ayasofya anketinden çıkan sonuç Erdoğan'ın yüzünü güldürecek
AK Parti'nin yaptırdığı Ayasofya anketinden çıkan sonuç Erdoğan'ın yüzünü güldürecek
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gökhan Töre ve N'Sakala'yı istiyor
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gökhan Töre ve N'Sakala'yı istiyor
Cizre esnafı, koronavirüsün yayılmasını önlemek için iş yerlerini açmayacak
Cizre esnafı, koronavirüsün yayılmasını önlemek için iş yerlerini açmayacak
Koronavirüse aldırış etmeyen vatandaşlar Beşiktaş İskelesi'nde yoğunluk oluşturdu
Koronavirüse aldırış etmeyen vatandaşlar Beşiktaş İskelesi'nde yoğunluk oluşturdu
Davutoğlu'ndan Ali Babacan'a üstü kapalı eleştiri: Geçmiş başarıları teminat göstermek durağanlık göstergesi
Davutoğlu'ndan Ali Babacan'a üstü kapalı eleştiri: Geçmiş başarıları teminat göstermek durağanlık göstergesi
ABD'de koronavirüs için hidroksiklorokin kullanımı sonlandırıldı
ABD'de koronavirüs için hidroksiklorokin kullanımı sonlandırıldı
River Plate yöneticisi Francescoli: Kapımız Falcao'ya sonuna kadar açık
River Plate yöneticisi Francescoli: Kapımız Falcao'ya sonuna kadar açık
Son Dakika: Türkiye'de 15 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1592 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 15 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1592 yeni vaka tespit...
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Max Kruse apandisit ameliyatı oldu
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Max Kruse apandisit ameliyatı oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Mehmet Muş Leyla Güven Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Şeyma Subaşı Türkan Şoray Acun Ilıcalı
Spor Okan Buruk Gökhan Gönül Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas
Daha Fazla Kaza İlaç Kadın Bingöl
Şu an buradasınız: Hitit'ten gömülü kara mayınlarını tararken yaşanan patlama riskini ortadan kaldıracak mayın... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.6.2020 17:53:36. #1.15#
title